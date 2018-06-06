США не будут оплачивать расходы делегации КНДР в Сингапуре

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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В Госдепартаменте опровергли информацию, что США рассматривают варианты, как оплатить Ыну президентский люкс в пятизвездочном отеле

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США не будут оплачивать пребывание делегации КНДР в Сингапуре на время саммита, в ходе которого встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает Yonhap.

"Мы не оплачиваем их расходы", - сказала спикер Госдепартамента Хезер Нойерт.

Как сообщалось, Ким Чен Ын намерен остановиться в президентском люксе в пятизвездочном отеле Fullerton, который стоит $6 тысяч за ночь.

The Washington Post писал, что корейский лидер в ходе переговоров дал понять, что рассчитывает, что США оплатят его пребывание в Сингапуре. Белый дом якобы пытался найти незаметный способ это сделать и вел переговоры с Сингапуром, чтобы тот оплатил счета лидера Северной Кореи и его делегации.

Встреча лидеров пройдет 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре.