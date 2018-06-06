Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 07:45

США не будут оплачивать расходы делегации КНДР в Сингапуре

США не будут оплачивать расходы делегации КНДР в Сингапуре - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

В Госдепартаменте опровергли информацию, что США рассматривают варианты, как оплатить Ыну президентский люкс в пятизвездочном отеле

Реклама
Реклама

США не будут оплачивать пребывание делегации КНДР в Сингапуре на время саммита, в ходе которого встретятся Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает Yonhap.

"Мы не оплачиваем их расходы", - сказала спикер Госдепартамента Хезер Нойерт. 

Как сообщалось, Ким Чен Ын намерен остановиться в президентском люксе в пятизвездочном отеле Fullerton, который стоит $6 тысяч за ночь. 

The Washington Post писал, что корейский лидер в ходе переговоров дал понять, что рассчитывает, что США оплатят его пребывание в Сингапуре. Белый дом якобы пытался найти незаметный способ это сделать и вел переговоры с Сингапуром, чтобы тот оплатил счета лидера Северной Кореи и его делегации.

Встреча лидеров пройдет 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, кндр, встреча, сингапур, оплата расходов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре - CNN
Мир Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре - CNN
Госсекретарь Помпео поехал на встречу с Ыном в Северную Корею
Госсекретарь Помпео поехал на встречу с Ыном в Северную Корею
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 