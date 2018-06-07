Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 09:30

США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие - Помпео

США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие - Помпео - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

По словам государственного секретаря Майкла Помпео, Иран знает о решительности США касательно разработки ядерного оружия

Реклама
Реклама

США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в Twitter.

"Мы видели сообщения, что Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. (...) Это еще один пример, как Иран глупо растрачивает свои ресурсы", - считает Помпео.

Госсекретарь отметил, что никто не удивится, если протесты в Иране продолжаться. 

В Организации по атомной энергии Ирана сообщили о начале строительства на атомной электростанции Натанз центрифуг для обогащения урана, передает Reuters.

Тегеран уже поставил в известность ядерное агентстве ООН, что начал процесс увеличения возможностей для обогащения урана на случай разрыва соглашений 2015 года. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, Иран, ядерное оружие, обогащение урана
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Северная Корея демонтировала главный ракетный полигон - разведка
Мир Северная Корея демонтировала главный ракетный полигон - разведка
Встреча Трампа с Ыном: "воздух" над Сингапуром частично закроют
Мир Встреча Трампа с Ыном: "воздух" над Сингапуром частично закроют
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 