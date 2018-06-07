США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие - Помпео

Майкл Помпео (фото - Getty Images)

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По словам государственного секретаря Майкла Помпео, Иран знает о решительности США касательно разработки ядерного оружия

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США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в Twitter.

"Мы видели сообщения, что Иран планирует увеличить обогатительные возможности. Мы не позволим Ирану разрабатывать ядерное оружие. (...) Это еще один пример, как Иран глупо растрачивает свои ресурсы", - считает Помпео.

Госсекретарь отметил, что никто не удивится, если протесты в Иране продолжаться.

В Организации по атомной энергии Ирана сообщили о начале строительства на атомной электростанции Натанз центрифуг для обогащения урана, передает Reuters.

Тегеран уже поставил в известность ядерное агентстве ООН, что начал процесс увеличения возможностей для обогащения урана на случай разрыва соглашений 2015 года.