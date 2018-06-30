США не собираются выходить из ВТО - Трамп

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Президент США сказал, что в организации к Соединенным Штатам относились несправедливо и такое отношение стоило бы изменить

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Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты не собираются выходить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"К нам относились очень плохо во ВТО. Это очень несправедливая ситуация. ВТО стоит начать относиться к США справедливо", - сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что речь не идет о выходе США из организации.

1 декабря 2017 года США официально сообщили Всемирной торговой организации (ВТО), что выступают против предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой.

В марте этого года США предварительно согласились не применять новые тарифы к китайскому импорту без одобрения ВТО.