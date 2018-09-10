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Боты:
10.09.2018, 15:35

США нужно противостоять России ее же методами - National Interest

США нужно противостоять России ее же методами - National Interest - Фото
Армия РФ без опознавательных знаков в Крыму, 2014 год (фото - Getty Images)

В современном мире основные противники Америки почти наверняка не решатся на "обычную" или ядерную войну против нее, пишет эксперт CSIS Сет Джонс

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Крайне маловероятно, что Россия и другие геополитические противники Америки решатся напрямую применить против нее ядерное или "обычное" оружие - армия США остается сильнейшей на планете. Такое мнение в американском аналитическом издании National Interest изложил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сет Джонс.

Но все они, пишет автор, могут и будут вести опосредованные войны чужими руками - при помощи так называемых прокси (как местные коллаборационисты в Донбассе на службе у РФ, к примеру, - ред.). 

Нынешние реалии, пишет Джонс, предполагают непрямую конкуренцию между США и ее основными геополитическими противниками, и она вряд ли будет "традиционной".

"Россия, скорее всего, продолжит фокусироваться на наборе открытых и скрытых действий, от поддержки государственных и негосударственных марионеток в Сирии, Украине и, возможно, Балтийских странах до информационной войны. Иран попытается расширить свою власть через прокси в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане и Бахрейне, а не путем создания мощной армии, ВМФ или ВВС, способных противостоять в "обычных" войнах Соединенным Штатам. Китай уже распространил свое влияние в Тихом океане, используя экономическое принуждение, проводя сложную информационную кампанию, прибегая к рыболовным рейдам и другой тактике серой зоны, чтобы претендовать на острова. Даже Северная Корея, вероятно, продолжит развивать свои спецоперации и кибервозможности", - пояснил эксперт.

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Исходя из этих соображений, пишет Джонс, США нужно готовиться к противостоянию с этими государствами в первую очередь "не дивизионами, авианосцами или стратегическими бомбардировщиками", а при помощи таких же прокси, киберинструментов и различных информационных кампаний.

"На данный момент, однако, Штаты плохо подготовлены к такому противостоянию", - делает вывод автор статьи.

Как указал автор, опыт США в Афганистане и Ираке показывает, что мощная армия весьма уязвима в противостоянии с противником, который прибегает к нестандартным операциям, тактике и стратегии.

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По его словам, современная военная доктрина США зиждется на принципе "лучший метод не допустить войну, это готовиться к ней". Но, отмечает Джонс, давно пора больше акцентироваться на современных способах ведения войны и сдерживания, зачастую ассиметричных.

Как бы там ни было, эксперт все же добавляет: изложенные соображения не значат, что Америке не нужно готовиться отразить ядерную или "классическую" атаку. Агрессия такого типа, однако, остается маловероятной из-за доминирования армии США на планете и того, что любой, кто рискнет воевать с ней, понесет "жуткие" потери, как в людях, так и экономике.

"RAND подсчитал, что при войне США и Китая ВВП последнего упадет на треть, а американский – на 5-10%", - уточнил аналитик.

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Теги: гибридная война, прогноз, будущее, national interest, зеленые человечки
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