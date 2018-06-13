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13.06.2018, 11:32

США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии

США обвинили пятерых россиян в обходе санкций против Сирии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Если фигурантам вынесут обвинительный приговор, им будут грозить многолетние сроки лишения свободы, штрафы, а также конфискация имущества

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Суд в Вашингтоне обвинил пятерых россиян и трех сирийцев в отмывании нескольких миллионов долларов в интересах находящейся под американскими санкциями российской компании. Большое жюри суда округа Колумбия предъявило им официальные обвинения в сговоре с целью нарушения санкций США путем поставок авиационного топлива и перевода денежных средств в Сирию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство юстиции США.

Обвинения предъявлены сотрудникам российской компании "Совфрахт" Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой, а также трем гражданам Сирии - представителю "Совфрахта" Ясеру Насеру и топливным инспекторам в сирийском порту Банияс Фариду Битару и Габриэлю Битару.

Если фигурантам вынесут обвинительный приговор, им будут грозить многолетние сроки лишения свободы, штрафы, а также конфискация имущества.

Министерство юстиции США не сообщило, где именно находятся обвиняемые в настоящее время и когда предстанут перед судом. В ведомстве указали, что цель санкций США против Сирии - помешать Дамаску поддерживать терроризм и не допустить, чтобы Сирия заполучила оружие массового поражения.

11 июня сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ее кибератак. Под санкции попал, в частности, Владимир Каганский, которого Минфин называет владельцем компании Дайвтехносервис, гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков. В списке юрлиц, которые теперь подпадают подсанкции: Digital Security; ЕРПСкан; Embedi; институт Квант; Дайвтехносервис.

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Теги: США, санкции, Сирия, россияне
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