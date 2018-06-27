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27.06.2018, 13:00

США отказались давать $2 млн на офис ООН под началом россиянина

США отказались давать $2 млн на офис ООН под началом россиянина - Фото
Владимир Воронков (фото - пресс-служба ООН)

Контртеррористическое управление ООН, которому всего год, столкнулось с проблемой: Вашингтону не нравится дипломат Владимир Воронков, пишет Reuters

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США отказалась делать членский взнос на сумму $2 млн в бюджет Контртеррористического управления ООН, которое уже год возглавляет российский чиновник Владимир Воронков. Об этом сообщил Reuters чиновник из Вашингтона, пожелавший остаться неизвестным.

Управление учредили 15 июня 2017 года резолюцией Генассамблеи, а спустя неделю Воронкова назначили замгенсека ООН в этой структуре.

Такое решение Вашингтона, пишет агентство, стало очередным шагом администрации президента США Дональда Трампа по урезанию финансирования деятельности ООН, если та не пойдет на серьезные реформы.

Как уточнил источник, демарш США связан с решением Воронкова сделать дебютную конференцию Управления по контртерроризму закрытой для профильных неправительственных организаций. Когда чиновника из Вашингтона спросили напрямую - связано ли решение с тем, что главой структуры является россиянин, тот ответил, что да, "это имеет значение".

В Воронкова на запрос Reuters пока ничего не ответили.

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По словам также анонимного топ-чиновника из ООН, причина того, что двухдневное заседание будет закрытым, - в обмене глав контртеррористических структур "множеством секретной информации".

На прошлой неделе США вышли из Совета ООН по правам человека.

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Теги: ООН, терроризм, владимир воронков, демарш
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