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Боты:
07.08.2018, 15:09

США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии

США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии - Фото
Фото: МИД Литвы

Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России оккупировали часть территории Грузии

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Соединенные Штаты призвали Россию отвести вооружение с территории Грузии на довоенные позиции. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России нарушили границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - сказано в сообщении.

В свою очередь Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

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"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", - напомнили в ЕС. 

Фото: twitter.com/khatia2017

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Для справки, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении "восстановить конституционный порядок" на территории непризнанной Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты. 

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Теги: Посольство США в Украине, Россия, евросоюз, оккупация, Грузия, Посольство США, абхазия, южная осетия
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