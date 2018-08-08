Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 21:16

США предложили Ассанжу дать показания о вмешательстве РФ в выборы

США предложили Ассанжу дать показания о вмешательстве РФ в выборы - Фото
Джулиан Ассанж (фото - скриншот видео)

Следователи готовы общаться с основателем WikiLeaks в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время

Реклама
Реклама

Сенат США обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с предложением дать показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Копию соответствующего письма WikiLeaks опубликовал в Twitter.

В письме говорится, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время.

Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение.

1 августа сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. У него недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию. Гарантировать свободу ему никто не может.

Президент Эквадора Ленин Морено уже говорил, что Ассанж должен будет в конце концов покинуть посольство и об этом идут переговоры с Британией. При этом Морено хочет гарантий, что жизни Ассанжа ничего не будет угрожать.

28 марта правительство Эквадора лишило Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства.

В Швеции Ассанжа подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Джулиан Ассанж, вмешательство в выборы США, wikileaks
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Эквадор готовится выставить из посольства Джулина Ассанжа - СМИ
Мир Эквадор готовится выставить из посольства Джулина Ассанжа - СМИ
12 разведчиков из России обвинили во вмешательстве в выборы в США
Мир 12 разведчиков из России обвинили во вмешательстве в выборы в США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 