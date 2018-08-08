США предложили Ассанжу дать показания о вмешательстве РФ в выборы

Джулиан Ассанж (фото - скриншот видео)

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Следователи готовы общаться с основателем WikiLeaks в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время

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Сенат США обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с предложением дать показания по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Копию соответствующего письма WikiLeaks опубликовал в Twitter.

В письме говорится, что Ассанж может дать показания в закрытом режиме, в удобном для всех месте и в удобное время.

Адвокаты WikiLeaks сообщили, что рассматривают предложение.

1 августа сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. У него недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию. Гарантировать свободу ему никто не может.

Президент Эквадора Ленин Морено уже говорил, что Ассанж должен будет в конце концов покинуть посольство и об этом идут переговоры с Британией. При этом Морено хочет гарантий, что жизни Ассанжа ничего не будет угрожать.

28 марта правительство Эквадора лишило Ассанжа всех средств связи в посольстве Эквадора, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства.

В Швеции Ассанжа подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков.