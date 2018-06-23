США приостановили масштабные военные учения с Южной Кореей

Фото: flickr.com

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Этот шаг должен закрепить договоренности, достигнутые Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре 12 июня

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США на неопределенное время приостанавливают крупномасштабные военные учения с Южной Кореей. Об этом объявила в пятницу, 22 июня, официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт, передает Deutsche Welle.

По словам Уайт, речь идет о намеченных на август маневрах Freedom Guardian, а также о двух программах обмена с корейскими военно-морскими силами, которые запланированы на ближайшие три месяца.

Уайт подчеркнула, что этот шаг должен закрепить договоренности, достигнутые в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. Тогда президент США Дональд Трамп после встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном пообещал прекратить военные учения, хотя не уточнил деталей.

Дальнейшие решения зависят от того, продолжит ли и дальше КНДР вести продуктивные переговоры, добавила Дана Уайт.

В Южной Корее размещены около 28,5 тысяч солдат США. Они регулярно проводят учения в регионе со своими союзниками. В 2017 году в программе совместных маневров участвовали 17500 американских и 3000 южнокорейских военнослужащих.

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12 июня Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.