США призвали Россию освободить политических и религиозных узников

Хизер Нойерт Фото: Getty Images

commenthover

Особенно США обеспокоены состоянием четырех несправедливо заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают

Реклама

Реклама

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим числом заключенных по политическим и религиозным мотивам в России. Сейчас в РФ, по данным правозащитников, таких 150 человек. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт.

"Мы особенно обеспокоены состоянием четырех несправедливо заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают: Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - сказано в сообщении.

Также Нойерт упомянула о российском правозащитнике Оюбе Титиеве, который в Чечне преследуется по сфабрикованному обвинению в незаконном обороте наркотиков; задержанном в мае 2017 г представителе религиозной организации Свидетели Иеговы Деннисе Кристенсене; пятерых лидерах Церкви саентологии, которые были подвергнуты задержанию в июне 2017 года, а также о десяти мусульманских последователях турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики", - сказано в заявлении Госдепа.

Сегодня во время встречи омбудсмены Украины и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили «дорожную карту визитов» к гражданам Украины и РФ, которые находятся в местах несвободы, а также принципы осуществления таких мониторингов.