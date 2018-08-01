США ввели санкции против двух турецких министров

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За задержание американского пастора Эндрю Брэнсона

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Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Министерство приняло ограничительные меры в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гуля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу - они играли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание пастора Эндрю Брэнсона.

В Минфине США считают, что эти должностные лица работают в правительственных организациях, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Турции.

"Неправомерное задержание пастора Брэнсона и длительное преследование турецкими чиновниками неприемлемы. Президент Трамп дал четко понять: Соединенные Штаты ожидают, что Турция немедленно освободит его", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

26 июля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут "большие санкции" против Турции за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

Пастор Эндрю Брэнсон работал в Турции более 20 лет. Его задержали в 2016 году и обвинили в терроризме и шпионаже. Анкара заявляет, что Брэнсон якобы помогал группам, которые стояли за организацией военного переворота в Турции в июле 2016 года.

25 июля 2018 года Брэнсона взяли под домашний арест. Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Турция должна освободить его и отпустить на родину.