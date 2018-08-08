США вводят новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

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Введение новых ограничительных мер было анонсировано Госдепом США

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Соединенные Штаты анонсировали введение санкций в отношении России в связи с использованием нервно-паралитического вещества против бывшего двойного агента из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

Этот шаг был анонсирован 8 августа Государственным департаментом США.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".