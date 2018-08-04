США, Япония и Южная Корея согласовали дальнейшее давление на КНДР

Майк Помпео

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Давление на Северную Корею должно продолжаться, пока страна не избавится ядерного оружия

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Госсекретарь США Майк Помпео, находясь на саммите АСЕАН в Сингапуре, встретился с главами МИД Японии и Южной Кореи и обсудил с ними дальнейшее взаимодействие в рамках военного альянса, а также сохранение давления на КНДР. Об этом заявили в Госдепе США.

Помпео и министр иностранных дел Японии Таро Коно подтвердили приверженность окончательной и полностью подотчетной денуклеаризации КНДР. Госсекретарь и министр согласились, что давление на Пхеньян должно продолжаться, пока Северная Корея не избавится ядерного оружия, отмечается в официальном сообщении пресс-секретаря Госдепа Хизер Науерт.

Помпео также обсудил ситуацию вокруг КНДР с министром иностранных дел Южной Кореи Каном Гён Хва, подтвердив тесное взаимодействие в процессе денуклеаризации.

3 августа Помпео заявил, что Пхеньяну еще далеко до выполнения обязательств по полной денуклеаризации.

Профильный Комитет ООН получил отчет о том, что КНДР не прекратила своих ракетной и ядерной программ.