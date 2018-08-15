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15.08.2018, 09:48

США заподозрили Россию в выводе на орбиту чего-то "аномального"

США заподозрили Россию в выводе на орбиту чего-то "аномального" - Фото
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российский дипломат назвал "клеветническими" подозрения помощника госсекретаря США в том, что спутник-инспектор вовсе не является таковым

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В октябре 2017 года российские военные вывели на орбиту спутник, который, по их словам, является лишь "инспектором космических аппаратов". США так не считают, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, пишет Голос Америки.

Выступая на Конференции ООН по вопросам разоружения в Женеве, она сообщила, что поведение спутника не согласуется с тем, как ранее вели себя системы орбитальной инспекции или космические системы обеспечения ситуационной осведомленности в космосе, включая работу других российских инспекционных спутников.

"Мы обеспокоены крайне аномальным поведением объекта", - подчеркнула дипломат.

Поблет добавила, что США не могут с определенностью сказать, что это за космический аппарат, и не имеют возможности это выяснить.

"Намерения России в отношении этого спутника неясны, и это, разумеется, очень тревожит, особенно учитывая заявление командующего российскими Космическими войсками о том, что освоение новых образцов вооружений, поступающих в воинские части, является одной из главных задач Космических войск", – сказала она.

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Российский дипломат в Женеве Александр Дейнеко заявил, что подозрения США "необоснованные и клеветнические".

В начале весны президент государства-оккупанта РФ Владимир Путин заявил, что у российской армии появилась ракета с ядерным двигателем с "неограниченным радиусом поражения"

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Теги: космические войска, спутник, геополитика, космос, минобороны рф, аномалия
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