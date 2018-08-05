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05.08.2018, 11:46

Стало известно, кто взял ответственность за покушение на Мадуро

Стало известно, кто взял ответственность за покушение на Мадуро - Фото
Николас Мадуро (фото - twitter.com/NicolasMaduro)

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты"

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Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela", - ред.). Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения - это оскорбление воинской чести", - говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

Правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства.

Мадуро утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро считает, что те, кто стоит за взрывом, хотели убить его.

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Теги: Мадуро Николас
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