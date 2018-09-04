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04.09.2018, 20:53

Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате США

Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате США - Фото
Джон Кайл (фото - flickr.com/photos/gageskidmore)

СМИ отмечают, что кандидатура Джона Кайла приемлема как для сторонников Джона Маккейна, так и президента США Дональда Трампа

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Место сенатора от штата Аризона Джона Маккейна займет бывший сенатор Аризоны, республиканец Джон Кайл. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на вдову Синди Маккейн.

Заявление Синди Маккейн предшествовало пресс-конференции, на которой 4 сентября по местному времени губернатор Аризоны Дуг Дуси должен объявить о назначении Кайла.

Среди возможных кандидатур, рассматривались, были также Синди Маккейн и два бывших члена Палаты представителей Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Издание The New York Times отмечает, что кандидатура Джона Кайла приемлема как для сторонников Джона Маккейна, так и президента США Дональда Трампа. 

Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

1 сентября президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания. Маккейн сам расписал план прощания с ним и размещения людей - Порошенко он поставил рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. 

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Теги: Джон Кайл, джон маккейн, сенат сша
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