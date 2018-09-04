Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате США

Место сенатора от штата Аризона Джона Маккейна займет бывший сенатор Аризоны, республиканец Джон Кайл. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на вдову Синди Маккейн.
Заявление Синди Маккейн предшествовало пресс-конференции, на которой 4 сентября по местному времени губернатор Аризоны Дуг Дуси должен объявить о назначении Кайла.
Среди возможных кандидатур, рассматривались, были также Синди Маккейн и два бывших члена Палаты представителей Джон Шадегг и Мэтт Салмон.
Издание The New York Times отмечает, что кандидатура Джона Кайла приемлема как для сторонников Джона Маккейна, так и президента США Дональда Трампа.
Маккейн умер 25 августа, не дожив несколько дней до 82-летия. Днем ранее стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.
1 сентября президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне принял участие в траурных мероприятиях прощания. Маккейн сам расписал план прощания с ним и размещения людей - Порошенко он поставил рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.