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30.07.2018, 17:44

Станция Юнона засняла ураган на Юпитере: фото

Станция Юнона засняла ураган на Юпитере: фото - Фото
Фото: nasa.gov

Снимок передает естественную окраску поверхности Юпитера

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NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства. 

Снимок был сделан космическим аппаратом Юнона в момент, когда станция находилась на расстоянии восьми тысяч километров от пика облаков газового гиганта.

Ураган напоминает знаменитое Большое красное пятно, его окружает несколько более мелких красноватых вихрей, которые располагаются чуть выше и левее.

Ученые утверждают, что снимок передает естественную окраску поверхности Юпитера. Именно такой увидел бы планету человек, если бы посмотрел на нее из космоса в момент снимка.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

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Теги: космос, юпитер, юнона
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