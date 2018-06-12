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12.06.2018, 08:36

Столкновение катамарана и баржи на Волге: есть жертвы

Столкновение катамарана и баржи на Волге: есть жертвы - Фото
Фото: скриншот видео

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом в России

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В результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде РФ, по последним данным, погибли десять человек. Об этом сообщают российские РИА Новости.

По данным регионального МЧС, пострадали пять человек, судьба одного неизвестна.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в одном километре от береговой линии — столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было. На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.

Трое мужчин и две женщины, пострадавшие при столкновении, находятся в больнице. По оценкам медиков, их состояние удовлетворительное.

В спасательной операции участвуют 12 плавсредств.

4 мая 2018 года в автобусном парке в Щербинке в Новой Москве произошел масштабный пожар, огонь охватил 12 автобусов.

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Теги: жертвы, столкновение на Волге, катер
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