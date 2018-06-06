"Стратегическая ошибка": Додон об отмене статуса русского языка

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Президент Молдовы раскритиковал решение Конституционного суда, который де-факто отменил закон о статусе русского языка на территории страны

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Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда признать утратившым юридическую силу закон, который предоставлял русскому языку статус языка межнационального значения. Об этом сообщает NewsMaker.

Додон считает, что решение суда может иметь неблагоприятные последствия и за этим последуют другие шаги.

"Они (Демократическая партия - ред.) сделали большую стратегическую ошибку, открыв ящик Пандоры, - признали утратившим силу рамочный закон, который устанавливал основу функционирования языков ... Основа, стержень, на котором все держалось, аннулирован", - заявил он.

Президент страны отметил, что ситуацию сейчас пытаются "отыграть декларациями и интерпретациями, но это ничего не меняет: закона нет".

Он уверен, что будет расти "волна недовольства" и нужно "срочно принять новый закон", который, по его словам, уже разработали социалисты и "на днях предложат его парламенту. "Но в этом парламенте его будет сложно принять, демократы не поддержат", - добавил политик.

Конституционный суд 4 июня признал утратившим юридическую силу закон "О функционировании языков на территории МССР". В сообщении для прессы сказано, что решение суда "эквивалентно отмене" этого закона. В пояснении отмечается, что не нормы закона имеют юридические последствия, а "нормы специальных законов, принятых позже".

29 мая сообщалось, что в Молдове могут пересмотреть статус русского языка.