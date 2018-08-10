Стрельба в Канаде: полиция рассказала подробности

Фото: скриншот видео

commenthover

Подозреваемый задержан

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В результате стрельбы в канадском городе Фредериктон погибли четыре человека, двое из них - офицеры полиции. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба полиции Фредериктон.

В полиции добавили, что подозреваемый в стрельбе задержан, ему оказывают необходимую медицинскую помощь, поскольку он получил серьезные ранения.

Угрозы местным жителям больше нет.

10 августа в столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла перестрелка, в которой погибли четыре человека. Журналисты сообщили, что в районе было слышно четыре выстрела в 08:20 утра по местному времени. На место стрельбы прибыли несколько машин скорой помощи. Правоохранители рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв ради собственной безопасности оставаться в домах с закрытыми дверями. Остальным горожанам советовали не посещать этот района.