Стрельба в Новом Орлеане: новые подробности

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным полиции, подозреваемые подошли к жертвам сзади и выстрелили в спины

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В результате стрельбы в Новом Орлеане, которая произошла 29 июля, трое человек погибли, семеро получили ранения. Об этом сообщает CNN.

В полиции отметили, что подозреваемые подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.

Пострадавших оперативно доставили в местную больницу.

Среди пострадавших - пять мужчин и две женщины. Одна из жертв была в критическом состоянии.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас".

"В Новом Орлеане нет места для такого насилия", - подчеркнула она.

29 июля 2018 года сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Новом Орлеане.