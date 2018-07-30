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30.07.2018, 07:57

Стрельба в Новом Орлеане: новые подробности

Стрельба в Новом Орлеане: новые подробности - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным полиции, подозреваемые подошли к жертвам сзади и выстрелили в спины

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В результате стрельбы в Новом Орлеане, которая произошла 29 июля, трое человек погибли, семеро получили ранения. Об этом сообщает CNN.

В полиции отметили, что подозреваемые подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.

Пострадавших оперативно доставили в местную больницу. 

Среди пострадавших - пять мужчин и две женщины. Одна из жертв была в критическом состоянии.

Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти предпримут необходимые меры, чтобы предотвратить "этот ужас".

"В Новом Орлеане нет места для такого насилия", - подчеркнула она.

29  июля 2018 года сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Новом Орлеане.

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Теги: США, стрельба, новый орлеан
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