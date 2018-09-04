Стрельба в разведагентстве Косова: есть погибший

В здании разведывательного агентства Косова в Приштине произошла стрельба. Об этом сообщает Balkan Insight.
По словам заместителя главного прокурора Приштины Ибрагим Бериша, в результате инцидента погиб мужчина.
"Мужчина скончался от полученных ранений", - сказал Бериша, пообещав позже сообщить детали.
В разведывательном управлении Косова уточнили, что стрелок и погибший были сотрудниками ведомства.
"Примерно в 09:10 в здании разведывательного управления Косова произошла перестрелка с огнестрельным оружием, в результате которой работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в заявлении разведывательного агентства.
Личность жертвы устанавливают.
23 июля 2018 года сообщалось, что в Неваде во время служения в мормонской церкви произошла стрельба.