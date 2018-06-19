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19.06.2018, 06:27

Стрельба в Швеции: два человека погибли, четверо ранены

Стрельба в Швеции: два человека погибли, четверо ранены - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео

В полиции не квалифицируют инцидент как теракт

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В результате стрельбы в шведском городе Мальмё, произошедшей в понедельник, 18 июня, погибли два человека, четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Швеции.

Всего в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены шесть человек. Впоследствии двое из них – мужчины в возрасте 18 и 29 лет – скончались, их родственники уже уведомлены об этом.

В полиции не квалифицируют инцидент как теракт. Других подробностей происшествия правоохранители не сообщают.

18 июня в Мальме неизвестный открыл на улице стрельбу из автоматического оружия. Изначально сообщалось о как минимум пяти пострадавших.

17 июня в американском Трентоне, столице штата Нью-Джерси, 22 человека, в том числе подросток, получили ранения в результате стрельбы на фестивале искусств.

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Теги: швеция, преступность, стрельба в швеции, стрельба в мальме, стрельба с жертвами
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