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23.07.2018, 08:06

Стрельба в Торонто: один погиб, 14 получили ранения

Стрельба в Торонто: один погиб, 14 получили ранения - Фото
Фото: скриншот видео

Среди пострадавших - малолетняя девочка, которая находится в критическом состоянии

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В результате стрельбы в Торонто ранения получили 14 человек, одна женщина погибла. Об этом говорится в сообщении городской полиции.

Стрелок мертв. Среди пострадавших - малолетняя девочка, она находится в критическом состоянии.

По данным CTV, стрельба произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля.

Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов. По их словам, после происшествия на земле лежали люди.

23 июля 2018 года сообщалось, что в Неваде во время служения в мормонской церкви произошла стрельба.

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Теги: жертвы, стрельба, торонто
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