Суд признал 18-летнюю британку виновной в подготовке теракта

суд Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Также это первый случай, когда британским спецслужбам удалось выявить террористическую ячейку, состоящую исключительно из женщин

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Суд в Лондоне признал 18-летнюю жительницу лондонского района Воксхолл Сафаа Булар виновной в подготовке теракта в Британском музее. Таким образом она становится самой юной британкой, осужденной за терроризм, отмечает ВВС.

Также это первый случай, когда британским спецслужбам удалось выявить террористическую ячейку, состоящую исключительно из женщин, пишет издание.

Суд присяжных признал Булар виновной в подготовке двух террористических нападений, а также в том, что девушка пыталась уехать в Сирию для того, чтобы присоединиться там к ИГ.

По материалам суда, Булар, которой тогда было 17 лет, собиралась напасть на посетителей Британского музея при помощи огнестрельного оружия и гранат.

Также ее 22-летняя сестра Ризлейн признала, что планировала напасть с ножом на людей в Лондоне, а ее 44-летняя мать Мина Дич созналась, что помогала дочери.

Суд вынесет приговор Булар через шесть недель.