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18.07.2018, 21:33

Суд в Индии обвинил 17 мужчин в изнасиловании 11-летней девочки

Суд в Индии обвинил 17 мужчин в изнасиловании 11-летней девочки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Президент ассоциации адвокатов сказал, что ни один его коллега не хотел защищать обвиняемых.

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Суд в Индии обвинил 17 мужчин в изнасиловании 11-летней девочки в городе Ченнаи. Об этом сообщает ВВС.

По данным полиции, с начала года девочку неоднократно подвергали изнасилованию. Правоохранители говорят, что главный виновник был оператором лифта в своем жилом квартале. В обвинении говорится, что он накачал девочку наркотиками и предложил другим мужчинам изнасиловать ее.

Среди обвиняемых - охранник, электрик и водопроводчик. Они будут содержаться под стражей до 31 июля.

Выступая перед журналистами в Высоком суде Мадраса, президент ассоциации адвокатов Мохана Кришнан сказал, что ни один его коллега не хотел защищать обвиняемых.

Мужчины были арестованы после того, как семья девочки подала жалобу в полицейский участок.

Полицейский чиновник сказал, что девушка опознала всех обвиняемых. По меньшей мере, четверо из них уже признались в содеянном.

Пострадавшая находится в госпитале.

В июне в индийском штате Джаркханд неизвестные выкрали, избили и изнасиловали пятерых активисток движения против торговли людьми.

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Теги: суд, Индия, изнасилование, девочка, обвинение
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