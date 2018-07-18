Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Президент ассоциации адвокатов сказал, что ни один его коллега не хотел защищать обвиняемых.

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Суд в Индии обвинил 17 мужчин в изнасиловании 11-летней девочки в городе Ченнаи. Об этом сообщает ВВС.

По данным полиции, с начала года девочку неоднократно подвергали изнасилованию. Правоохранители говорят, что главный виновник был оператором лифта в своем жилом квартале. В обвинении говорится, что он накачал девочку наркотиками и предложил другим мужчинам изнасиловать ее.

Среди обвиняемых - охранник, электрик и водопроводчик. Они будут содержаться под стражей до 31 июля.

Выступая перед журналистами в Высоком суде Мадраса, президент ассоциации адвокатов Мохана Кришнан сказал, что ни один его коллега не хотел защищать обвиняемых.

Мужчины были арестованы после того, как семья девочки подала жалобу в полицейский участок.

Полицейский чиновник сказал, что девушка опознала всех обвиняемых. По меньшей мере, четверо из них уже признались в содеянном.

Пострадавшая находится в госпитале.

В июне в индийском штате Джаркханд неизвестные выкрали, избили и изнасиловали пятерых активисток движения против торговли людьми.