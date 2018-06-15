Суд в США постановил взять Манафорта под стражу

Пол Манафорт Фото: скриншот с видео

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Прокуроры обратились в суд с просьбой о задержании Манафорта 4 июня, когда они заявили, что он пытался повлиять на двух свидетелей в деле

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Окружной судья США Эйми Берман Джексон приняла решение взять под стражу бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуроры обратились в суд с просьбой о задержании Манафорта 4 июня, когда они заявили, что он пытался повлиять на двух свидетелей в деле.

8 июня спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Манафорта и его подчиненного Константина Килимника. Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.