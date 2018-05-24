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24.05.2018, 04:25

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Суд признал, что блокирование пользователей в случае с президентом нарушает право людей на свободу слова

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Федеральный суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter. Об этом сообщает Reuters.

Суд объяснил, что такие действия нарушают право граждан США на свободу слова согласно первой поправке Конституции. 

При этом судья сказала, что Трамп может "глушить" пользователей, чтобы они не могли оставлять комментарии, если президент не хочет с ними общаться. В таком случае не будет нарушаться право на свободу слова.

Иск подал Колумбийский университет и несколько пользователей соцсети в июле 2017 года. 

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Теги: суд, дональд трамп, twitter, блокирование пользователей
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