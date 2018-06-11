Судно с мигрантами, отвергнутое Италией, готовы принять в Испании

Мигранты

commenthover

К 12 июня на корабле закончится еда

Реклама

Реклама

Мэры Барселоны и Валенсии предложили предоставить свои порты для приема спасательного судна с более чем 600 мигрантов на борту, которые застряли в Средиземном море из-за отказа Италии и Мальты принять корабль. Об этом сообщает Associated Press.

Медработники, присутствующие на корабле, сообщают, что к 12 июня на судне закончится еда.

Мэр Барселоны Ада Колау предложила помощь города. Она заявила, что ситуация с судном ставит под сомнение единство Евросоюза. Колау призвала новое испанское правительство, которое сейчас возглавляют социалисты, изменить миграционную политику, установленную консервативной администрацией.

Тем временем верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал незамедлительно допустить в гавань судно в Средиземном море. Представитель комиссариата в Женеве заявил, что вопрос об ответственности, а также о том, как эти беженцы будут распределены между государствами, может быть решен позднее.

Еврокомиссия также призвала Италию и Мальту позаботиться о терпящих бедствие мигрантах.

9 июня 629 человек, включая беременных женщин и много детей, были спасены кораблем Aquarius, который принадлежит французский неправительственной организации и действует совместно с немецким центром SOS Mediterranee. Италия и Мальта отказываются принимать корабль.