Суперкибератака в Сингапуре: выкрали данные четверти населения

iStock-614850238

commenthover

Взломали базу данных системы здравоохранения

Реклама

Реклама

В Сингапуре в результате беспрецедентной кибератаки похищены личные данные полутора миллионов человек, в том числе и премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Власти назвали инцидент серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур - страна с населением около 6 млн, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.

Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным.

Около полутора миллионов пациентов, посещавших медицинские клиники с мая 2015 по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.