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20.07.2018, 23:27

Суперкибератака в Сингапуре: выкрали данные четверти населения

Суперкибератака в Сингапуре: выкрали данные четверти населения - Фото
iStock-614850238

Взломали базу данных системы здравоохранения

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В Сингапуре в результате беспрецедентной кибератаки похищены личные данные полутора миллионов человек, в том числе и премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Власти назвали инцидент серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур - страна с населением около 6 млн, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.

Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным.

Около полутора миллионов пациентов, посещавших медицинские клиники с мая 2015 по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.

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Теги: кибератака, сингапур
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