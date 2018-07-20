Суперкибератака в Сингапуре: выкрали данные четверти населения

В Сингапуре в результате беспрецедентной кибератаки похищены личные данные полутора миллионов человек, в том числе и премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.
Власти назвали инцидент серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур - страна с населением около 6 млн, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.
Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным.
Около полутора миллионов пациентов, посещавших медицинские клиники с мая 2015 по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.