Свист обойдется в 750 евро: во Франции ввели штраф за приставания

Фото: brightideasconsult.com

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Французский парламент принял закон, который ввел штраф за уличные приставания и домогательства

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Во Франции парламент принял закон, который запрещает домогательства и агрессивные сексуальные приставания к людям на улице. Об этом сообщает RFI.

В законе не указано, какого пола должна быть жертва. Документ появился после инцидента с 22-летней девушкой, которая после вербальных приставаний к ней на улице попросила прекратить, а мужчина догнал ее и ударил. Закон инициировала министр по вопросам гендерного равенства.

Теперь нарушители будут платить штраф до 750 евро.

Закон также ужесточает наказание за секс с несовершеннолетними и теперь подать заявление об изнасиловании можно на протяжении 10 лет после происшествия. Это дает возможность людям осознать, что с ними произошло и все таки привлечь виновного к ответственности.

2 августа в Волынской области у десятерых воспитанников приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.