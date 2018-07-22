Связь Трамп-РФ: ФБР рассекретило документы о советнике президента

Картер Пейдж (фото - скриншот с видео)

В США опубликован пакет документов, касающихся деятельности Федерального бюро расследований (ФБР) против Картера Пейджа, который был советником Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Файлы размещены на сайте ФБР и переданы ряду СМИ.

Среди рассекреченных документов есть обращение ФБР в суд за разрешением на прослушивание телефонных звонков Пейджа в октябре 2016 года, где указано, что Пейдж являлся "предметом целенаправленной вербовки" российских властей.

ФБР считает, что Кремль "координировал свои усилия с Пейджем и, возможно, иными лицами, связанными с кампанией кандидата №1".

В свою очередь, бывший советник Трампа отрицает свое сотрудничество с российской стороной.

В середине 2000-х Картер Пейдж был руководителем московского офиса Merrill Lynch и отвечал за сделки с Газпромом и РАО ЕЭС.

В марте 2016 года Трамп назвал Пейджа одним из своих внешнеполитических советников. Визит Пейджа в Москву в начале июля 2016 года широко освещался российскими СМИ. Официальной причиной визита стало запланированное выступление на вручении дипломов в Российской экономической школе. На сайте вуза указано, что Картер Пейдж, основатель и управляющий партнер компании Global Energy Capital, выступил на тему "Как увеличить свой потенциал в нестабильное время".

Разведка США считает, что Пейдж также встретился с бывшим вице-премьером, исполнительным директором Роснефти Игорем Сечиным, поднимал вопрос снятия санкций с РФ. Кроме того, в США считают, что Пейдж встретился с замначальника управления внутренней политики АП президента России полковником Игорем Дивейкиным, который ранее работал в службе безопасности президента и возглавлял аппарат первого замглавы АП президента РФ Вячеслава Володина.