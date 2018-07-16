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16.07.2018, 17:03

Связанный с РФ бизнесмен готовит провокации в Македонии - СМИ

Связанный с РФ бизнесмен готовит провокации в Македонии - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Премьер Македонии обвинил греческого бизнесмена в финансировании провокаций перед будущим референдумом о переименовании страны

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Премьер Македонии Зоран Заев обвинил греческого бизнесмена в связях с Россией и финансировании подготовки насильственных провокаций по случаю референдума о переименовании страны, которое должно разблокировать переговоры о вступлении страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Balkan Insight.

По его словам, бизнесмен заплатил гражданам Македонии от 13 до 21 тысячи долларов за провокации перед будущим ключевым референдумом.

Отмечается, что Заев не называл фамилий, однако заявил, что расследование этого дела продолжается. В июне этого года были задержаны 25 человек во время акций протеста против переименования Македонии.

В свою очередь, Греция уже решила выслать двух российских дипломатов, обвиненных в финансировании протестных групп, которые выступают против соглашения о смене названия Македонии.

На саммите НАТО члены альянса согласились разблокировать переговоры о членстве Македонии. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название.

Известно, что Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. 

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Теги: македония, провокации, пророссийские силы, переименование македонии, премьер македонии
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