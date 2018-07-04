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04.07.2018, 07:55

Сына главаря ИГ убили в Сирии в операции против военных РФ - СМИ

Сына главаря ИГ убили в Сирии в операции против военных РФ - СМИ - Фото
Фото: скриншот видео

Инцидент произошел около тепловой электростанции в Хомсе

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Сын лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакры аль-Багдади был убит в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал организации.

"Худайфах аль-Бадри, сын халифа, был убит в ходе операции против нусайритов и россиян около тепловой электростанции в Хомсе", – говорится в заявлении.

Канал показал изображение молодого парня со штурмовой винтовкой, однако, не сообщив подробностей.

"Местонахождение самого Абу Бакры аль-Багдади пока неизвестно, формулировка сообщения подразумевает, что он все еще жив", - отмечается в сообщении.

9 марта 2018 года суд в иракском Багдаде приговорил сестру главаря террористической группировки Исламское государство Абу Бакра аль-Багдада к смертной казни.

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Теги: Сирия, иг, Абу Бакры аль-Багдади
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