Сын нашел отца во время экскурсии в таиландскую тюрьму - фото

Фото: Arom Khunmoung/Facebook

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Подросток не знал, что его отец в тюрьме

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В тайской провинции Районг школьников повели на экскурсию в местную тюрьму, где один из подростков обнаружил своего отца. Об этом рассказал гид Аром Хунмун нас своей странице в Facebook.

Организатор поездки сообщил, что во время экскурсии один из детей остановился и расплакался. Как выяснилось, в одном из заключенных он узнал отца.

Когда ребенку разрешили пообщаться с родителем, он бросился ему в ноги. Также он сказал, что перед одноклассниками ему за отца не стыдно.

Мужчина тоже плакал и обещал сыну стать хорошим человеком после выхода из тюрьмы.

Фото: Arom Khunmoung/Facebook

23 августа сообщалось, что в Индонезии двухлетнего мальчика, который выкуривал две пачки сигарет в день, попытались отучить от курения с помощью сладостей.