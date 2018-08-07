Сын Усамы бен Ладена женился на дочери одного из террористов 9/11

Фото: скриншот с видео

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Хамза бен Ладен женился на дочери террориста, который захватил и пилотировал один из самолетов 11 сентября 2001 года

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Один из сыновей убитого главаря Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен женился на дочери Мохаммеда Атты – международного террориста, который 11 сентября 2001 года пилотировал захваченный самолет рейса 11 American Airlines и врезался в северную башню Всемирного торгового центра, известного как башни-близнецы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью бен Ладена.

О его новой жене ничего не известно, даже имя. Однако сказано, что женитьба на дочери Атты является свидетельством возобновления деятельности террористической группировки Аль-Каида. Хамза, вероятно, занял важный пост в руководстве.

29-летний Хамза бен Ладен в январе 2017 года был назван Госдепартаментом США одним из самых опасных террористов, поскольку, по мнению спецслужб, именно он имеет больше всего шансов объединить приспешников Усамы бен Ладена.

Он один из выживших детей ликвидированного террориста. Его мать была третьей женой бен Ладена, жившей с ним в пакистанском Абботтабаде, где он был убит во время американской спецоперации в 2011 году.

4 августа сообщалось, что мать бывшего лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые за 17 лет поговорила с журналистами и рассказала о сыне.