Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 11:52

Сын Усамы бен Ладена женился на дочери одного из террористов 9/11

Сын Усамы бен Ладена женился на дочери одного из террористов 9/11 - Фото
Фото: скриншот с видео

Хамза бен Ладен женился на дочери террориста, который захватил и пилотировал один из самолетов 11 сентября 2001 года

Реклама
Реклама

Один из сыновей убитого главаря Аль-Каиды Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен женился на дочери Мохаммеда Атты – международного террориста, который 11 сентября 2001 года пилотировал захваченный самолет рейса 11 American Airlines и врезался в северную башню Всемирного торгового центра, известного как башни-близнецы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью бен Ладена.

О его новой жене ничего не известно, даже имя. Однако сказано, что женитьба на дочери Атты является свидетельством возобновления деятельности террористической группировки Аль-Каида. Хамза, вероятно, занял важный пост в руководстве.

29-летний Хамза бен Ладен в январе 2017 года был назван Госдепартаментом США одним из самых опасных террористов, поскольку, по мнению спецслужб, именно он имеет больше всего шансов объединить приспешников Усамы бен Ладена.

Он один из выживших детей ликвидированного террориста. Его мать была третьей женой бен Ладена, жившей с ним в пакистанском Абботтабаде, где он был убит во время американской спецоперации в 2011 году. 

4 августа сообщалось, что мать бывшего лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена Алия Ганем впервые за 17 лет поговорила с журналистами и рассказала о сыне. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: теракт, террорист, аль-каида, Усама бен Ладен, хамза бен ладен, сын усамы бен ладена
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В деле Савченко-Рубана показали изъятое оружие и боеприпасы: фото
Происшествия В деле Савченко-Рубана показали изъятое оружие и боеприпасы: фото
Дело Савченко-Рубана: погибли бы 10 тысяч людей - эксперт
Политика Дело Савченко-Рубана: погибли бы 10 тысяч людей - эксперт
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 