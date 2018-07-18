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18.07.2018, 19:50

Тайские подростки рассказали о пережитом в пещере

Тайские подростки рассказали о пережитом в пещере - Фото
Фото: скриншот с видео

Тренер, которого также спасли из пещеры, посвятил речь тайскому "морскому котику" Саману Кунан, который умер во время спасения детей

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Освобожденные из пещеры тайские подростки дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о том, что им пришлось пережить, сообщает ВВС.

Дети назвали "удивительным" тот момент, когда 2 июля их нашли британские спасатели.

Единственный из них, кто знал английский язык, 14-летний Адула Сам-он рассказал, что смог сказать спасателям только слово "привет".

Другой мальчик рассказал, что в пещере не было еды и приходилось пить воду, которая накапливалась на камнях.

Спасенные подростки уверяют, что пережили испытание не зря. "Этот опыт научил меня быть более терпеливым и сильным", - сказал один из них.

Тренер футбольной команды Екапол Чантавонг, которого также спасли из пещеры, посвятил речь тайскому "морскому котику" Саману Кунан, который умер во время спасательных мероприятий. "Нам было очень грустно, мы чувствовали, что... мы принесли печаль его семье", - сказал он.

Сам тренер, когда был в пещере, отказался от еды в пользу детей, а также учил их медитации.

При этом губернатор провинции заявил, что это будет единственное официальное интервью мальчиков.

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда. 10 июля завершилась спасательная операция.  

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Теги: дети, спасение, таиланд, пещера
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