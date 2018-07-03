"Тебя посадят, а ты не воруй": арестован экс-премьер Малайзии

Наджиб Разак (фото - scmp.com)

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Наджиб Разак взят под стражу по делу об исчезновении миллиардов долларов из госфонда

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В Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу об исчезновении миллиардов долларов из государственного фонда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с делом.

Разака взяли под стражу 3 июля в собственном доме по ордеру на арест без права внесения залога.

По словам одного из источников, ожидается, что обвинение в суде экс-премьеру предъявят 4 июля.

Государственный фонд, средства которого разворовали, был основан Разаком 10 лет назад.

5 февраля вице-президент и фактический глава корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был отпущен на свободу после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в 2017 году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.