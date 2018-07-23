Теракт у аэропорта Кабула: целью мог быть вице-президент

Фото: www.tolonews.com

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Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, погибли 14 человек

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В Афганистане у международного аэропорта Кабула прогремел взрыв, в результате которого 14 человек погибли и минимум 60 получили ранения. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Афганистана, передает местное издание TOLONews.

По данным издания, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Отмечается, что пострадали гражданские и представители служб безопасности Афганистана.

Взрыв по прибытию вице-президента Афганистана Абдулла-Рашида Дустума, который является этническим узбеком и считается лидером узбекского меньшинства в стране. Он прибыл из Турции, где провел последний год.

Взрыв большой силы прогремел, когда Абдулла-Рашида Дустума на борту бронированного автомобиля, окруженного личной охраной, оставлял аэропорт.

Фото: www.tolonews.com

Европейская правда отмечает, что это не первый случай нападения на вице-президента Афганистана. В марте 2015 года национальные спецслужбы Афганистана сообщили о том, что предотвратили покушение на Абдула-Рашида Дустума. Как заявили тогда в Национальной дирекции по безопасности, террорист-смертник планировал напасть на политика во время конных соревнований.

19 июля посол Афганистана в РФ ​Абдул Каюм Кучай заявил, что Кабул ждет от России извинений за ввод советских войск на территорию Афганистана в 1979 году.