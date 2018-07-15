Теракт в Кабуле: семь погибших, целью были иностранцы - СМИ

Фото: скриншот с видео

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Террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития

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В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD), в результате чего погибли по меньшей мере сель человек и 13 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на чиновников.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье около 16:30 по местному времени. В момент взрыва работники как раз покидали здание после рабочего дня.

Отмечается, что в числе погибших трое солдат.

В то же время очевидцы сообщают, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозивше иностранцев, которые покидали министерство.

Это уже второй за месяц взрыв у этого министерства. 11 июня по крайней мере 17 человек погибли и 40 получили ранения в результате теракта.

12 июля в столице Афганистана Кабуле спустя неделю после депортации из Германии покончил с собой 23-летний афганец.