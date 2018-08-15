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15.08.2018, 18:51

Теракт в образовательном центре в Кабуле унес жизни 48 человек

Теракт в образовательном центре в Кабуле унес жизни 48 человек - Фото
Иллюстративное фото: открытые источники

На момент взрыва в заведении находились около 100 студентов

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В образовательном центре в Кабуле прозвучал взрыв. Террорист-смертник взорвал себя, в результате взрыва погибли 48 человек, сообщает TOLO News.

Взрыв произошел в образовательном центре Mawoud Academy на западе Кабула. В результате взрыва пострадали около 67 человек. Во время теракта около 100 студентов находились в аудиториях, сообщают очевидцы.  

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Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

14 августа на продовольственном рынке в Багдаде взорвалась бомба. Погибли по меньшей мере четверо человек, 13 получили ранения различной степени тяжести. 

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Теги: афганистан, террорист-смертник, теракт, Кабул, студенты
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