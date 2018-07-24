Тереза Мэй лично возглавит переговоры по Brexit

Тереза Мэй (фото - пресс-служба правительства Британии)

commenthover

Решение премьера говорит о новом изменении баланса в британском кабмине

Реклама

Реклама

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о решении взять под личный контроль приговоры с Брюсселем по вопросу о выходе Лондона из Евросоюза. Об этом она написала в письме членам британского парламента, передает Deutsche Welle.

"Я возглавлю переговоры с Евросоюзом, а министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Доминик Рааб - ред.) будет выступать в роли моего заместителя", - подчеркнула она.

Рааб стал преемником Дэвида Дэвиса, покинувшего министерское кресло из-за противоречий с Мэй.

Решение премьера говорит о новом изменении баланса в кабмине, поскольку отныне ведущую роль в вопросах Brexit будет играть не профильное ведомство, а подразделение по европейским и международным проблемам на базе секретариата кабинета министров Великобритании. Оно находится под непосредственным управлением Мэй.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок Brexit. Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.