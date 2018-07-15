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15.07.2018, 14:10

Тереза Мэй: Трамп советовал мне подать в суд на ЕС

Тереза Мэй: Трамп советовал мне подать в суд на ЕС - Фото
Тереза Мэй и Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

Британский премьер сочла этот совет слишком радикальным

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Президент США Дональд Трамп говорил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что ей лучше подать в суд на Евросоюз, а не вести переговоры. Об этом она рассказала Би-би-си.

Днем ранее Трамп на совместной пресс-конференции сказал, что дал Мэй совет, но она сочла его "слишком радикальным".

Глава британского правительства также еще раз выступила в защиту своего плана провести мягкий Brexit и призвала критиков поддержать его.

По словам Мэй, ее стратегия позволит Британии совершать торговые сделки с другими странами, прекратить свободное передвижение рабочей силы и выйти из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС.

Ранее сегодня сообщалось, что, по мнению британского премьера, Brexit может вообще не произойти из-за попыток законодателей сорвать план выхода страны из ЕС. 

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Теги: дональд трамп, Тереза Мэй, brexit, британия и ес
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