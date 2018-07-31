"Террорист-смертник" взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Правоохранители считают, что это был суицид, а не попытка теракта

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В городе Вервье в Бельгии неизвестный мужчина взорвал себя на футбольном поле. Взрыв прозвучал на пустом поле, других жертв нет, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Утром 31 июля в районе Стембер мужчина в возрасте от 50 до 60 лет появился на пустом футбольном поле в поясе со взрывчаткой.

"Я увидел человека, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот человек взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.

На место прибыли правоохранители и медики. Личность погибшего устанавливают. В полиции рассматривают происшествие как суицид, а не террористический акт.

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По данным СМИ, на поле после взрыва обнаружили ключ. Он подходит к двери дома бывшего военного, расположенного рядом с футбольным полем.

На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы эвакуировали.

31 июля в западном Афганистане пассажирский автобус подорвался на придорожной мине. В результате взрыва погибли 11 человек, более 30 пострадали.