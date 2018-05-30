Террористы атаковали здание МВД Афганистана: взорвана автобомба

Фото: twitter.com/sharifamiry1

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Смертник за рулем начиненной взрывчаткой машины въехал на блокпост и подорвался. После этого здание атаковали боевики с автоматическим оружием

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Около здания министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле сегодня утром прогремели взрывы, после чего на территории была слышна стрельба. Об этом сообщает местный ресурс Tolo News, чей корреспондент находится на месте теракта.

По данным источника, боевики протаранили блокпост сил безопасности на заминированном автомобиле, взорвали его, а затем устроили перестрелку. Позднее прогремел другой взрыв.

Очевидцы сообщают о трех взрывах.

Как сообщил журналист Шариф Амири, около 12:00 по киевскому времени "все стихло".

Фото: twitter.com/sharifamiry1

Точное количество пострадавших пока неизвестно. В МВД страны говорят о том, что один полицейский был ранен при взрыве.

Никто еще не взял на себя ответственность за нападение.

30 апреля 2018 года в результате взрывов в Кабуле погибли по меньшей мере 25 человек, из них 11 - дети.