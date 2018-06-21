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21.06.2018, 08:14

Террористы могут применить биологическое оружие: прокурор ФРГ

Террористы могут применить биологическое оружие: прокурор ФРГ - Фото
Фото: Getty Images

По словам Петера Франка, злоумышленники действуют все более ассиметрично и изобретательно

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Современные террористы, которые намереваются устроить преступления в Европе, изучают самые различные сценарии атак - в том числе с использованием биологического оружия. Об этом предостерег сограждан федеральный прокурор Германии Петер Франк, пишет агентство Deutsche Welle.

"Нам следует распрощаться с представлением о том, что теракты всегда совершаются по одному и тому же образцу", - заявил он в эфире телеканала ARD.

По его словам, немецкие правоохранители и спецслужбы уже давно отрабатывают варианты противодействия такой угрозе.

Как выразился Франк, террористы "действуют ассиметрично и очень изобретательно", и потому силовикам страны нужно быть готовыми к подобному развитию событий.

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Вчера, 20 июня, в Кельне арестовали тунисца, который якобы планировал атаку с помощью рициновой биобомбы.

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Теги: терроризм, биологическое оружие, прокурор германии
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