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19.07.2018, 17:03

Time напечатал на обложке нового номера Путинотрампа: фото

Time напечатал на обложке нового номера Путинотрампа: фото - Фото
Фото: time.com

Материал, проиллюстрированный таким способом, называется "Трамп хотел провести саммит с Путиным. Он получил больше, чем рассчитывал"

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Американское издание Time поместило на обложку своего нового номера, который выйдет 30 июля, фотоколлаж лиц президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Изображение иллюстрирует статью о саммите в Хельсинки.

Материал, проиллюстрированный таким способом, называется "Трамп хотел провести саммит с Путиным. Он получил больше, чем рассчитывал".

Статья посвящена теме состоявшихся недавно в Хельсинки переговоров американского и российского лидеров, а именно затронутому там вопросу о вмешательстве РФ в американские выборы. Автор материала Брайан Беннетт, в частности, задается вопросом, кому же, на самом деле, верит американский президент: Путину или спецслужбам США?

"У меня большое доверие к моим представителям разведки, но я вам скажу, что президент Путин был очень убедительным и сильным в своем возражении сегодня", - сказал Трамп на пресс-конференции в Хельсинки.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил - то, как и что Трамп говорил в Хельсинки, является "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, time, саммит, обложка
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