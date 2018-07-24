Только для союзников: Путина не ждут в Конгрессе США

commenthover

Выступление в Конгрессе - это привилегия союзников США, отметил спикер Палаты представителей

Реклама

Реклама

Президента России Владимира Путина не намерены приглашать выступить в Конгрессе США, если он примет приглашение президента Дональда Трампа посетить Вашингтон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Пола Райана.

По его словам, выступление в Конгрессе - это привилегия союзников США.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью.

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.