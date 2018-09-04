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Боты:
04.09.2018, 22:39

"Трамп - опасный невежда": цитаты из новой книги о президенте США

"Трамп - опасный невежда": цитаты из новой книги о президенте США - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Легендарный американский журналист Боб Вудворд написал книгу "Страх: Трамп в Белом доме"

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В выходящей в свет новой книге президент США Дональд Трамп изображен опасно невежественным в мировой политике, а его администрация - не выполняющей своих функций и погрязшей во внутренних конфликтах. Об этом пишет Голос Америки.

Книга известного журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", основана на сотнях часов интервью с людьми, имеющими непосредственное отношение к президентству Трампа.

Автор утверждает, что президент полностью поглощен уголовным расследованием, посвященным выяснению того, препятствовал ли он правосудию в отношении расследования вмешательства РФ в выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер

По словам Вудворда, в начале этого года бывший адвокат Трампа Джон Дауд устроил Трампу репетицию допроса о связях между его предвыборным штабом и Россией, а также о его деятельности на посту, однако президент так часто путался в фактах, что в конце концов его охватил гнев.

"Это - проклятая фабрикация, - заявил Трамп о расследовании. - Я вовсе не хочу давать показаний". По словам Вудворда, в конце концов Дауд сказал Трампу, что тот может оказаться в тюрьме, если согласится ответить на вопросы Мюллера.

Адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно выражал опасения, что если президент будет давать показания под присягой, то его уличат в лжесвидетельстве.

Bob Woodward, Fear, 2018

Автор приводит слова действующего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который назвал Трампа "идиотом" и "сорвавшимся с петель". А министр обороны Джим Мэттис, по словам Вудворда, сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника".

"Он идиот. Бессмысленно пытаться его в чем-либо убедить. Он совершенно слетел с катушек. Мы живем в атмосфере безумия, - цитирует Вудворд слова Келли, сказанные на совещании с сотрудниками. - Я даже не знаю, зачем мы все здесь. Это худшая работа в моей жизни".

По словам автора, помощники нередко выхватывали документы со стола Трампа в Овальном кабинете, чтобы помешать ему их подписать или принять меры, которые, по мнению помощников, поставят под угрозу международную безопасность или интересы США.

В книге также утверждается, что Трамп нередко высмеивает своих помощников у них за спиной. Так, однажды он сказал, что его бывший советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер из-за своих дешевых костюмов похож на "продавца пива", а первого главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса назвал "маленькой крысой", которая "шныряет туда-сюда".

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Теги: дональд трамп, книга о трампе
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