Трамп - Столтенбергу: Они спонсируют РФ, а мы должны их защищать

Йенс Столтенберг и Дональд Трамп (фото - скриншот с видео)

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Дональд Трампа на встрече с генсеком НАТО заявил, что США тратят больше всего денег на коллективную оборону, в то время как ЕС платит деньги РФ

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Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обвинил страны ЕС в спонсировании России, в то время, когда его страна вкладывает больше всего средств в их защиту в рамках Альянса. Об этом он заявил в Брюсселе в присутствии журналистов, передает Европейская правда.

Сказано, что Столтенберг начал с рассказа о том, что расходы членов Альянса на оборону растут. Так, по его словам, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Однако Трамп в ответ заявил, что США защищают Европу от РФ тогда, когда европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ и спонсируют ее.

"Германия поддерживает (НАТО - ред.) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США - 4,2% ... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!" - возразил он.

"США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе - ред.). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды РФ, а мы должны защищать их!" - продолжил Трамп и несколько раз повторил.

На саммите в Уэльсе в 2014 году было оговорено, что государства-члены НАТО должны повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

3 июля The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп написал не менее 12 резких писем лидерам государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону, предупреждая, что Соединенные Штаты теряют терпение из-за несоблюдения обязательств в рамках Альянса.

4 июля министры Бельгии, Норвегии и Канады ответили Трампу, что полностью выполняют свои обязательства по выделению денег на оборону.